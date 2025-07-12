Президент Мексики надеется решить вопрос с пошлинами США до их вступления в силу

В таких ситуациях важно сохранять холодную голову, чтобы справляться с любыми трудностями, указала Клаудия Шейнбаум

МЕХИКО, 12 июля. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила уверенность в том, что ее правительству удастся достичь соглашения с США и предотвратить введение импортных пошлин на мексиканские товары. Об этом она заявила в ходе рабочей поездки в штат Сонора, комментируя письмо президента США Дональда Трампа, в котором говорится о введении с 1 августа 30-процентных тарифов на импорт из Мексики.

"Пошлины [США на импорт товаров из Мексики] объявлены на 1 августа, но мы считаем, что, судя по вчерашним переговорам с нашими [американскими] коллегами, нам удастся договориться с правительством США и достичь лучших условий. Я всегда говорила, что в таких ситуациях важно сохранять холодную голову, чтобы справляться с любыми трудностями", - указала Шейнбаум, чье выступление транслировалось в соцсетях мексиканского правительства.

Глава государства отметила, что уже началась работа мексикано-американской двусторонней группы, в которую вошли представители министерств экономики, иностранных дел, энергетики и финансов Мексики, а также члены американского правительства.

Президент подчеркнула, что введение пошлин касается не только Мексики, но и других стран.

Пошлины США

В субботу президент США Дональд Трамп в Truth Social опубликовал направленное в адрес президента Мексики Клаудии Шейнбаум письмо, в котором заявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Мексики, импортируемые в США. По его словам, республика сделала недостаточно, чтобы предотвратить распространение картелями наркотиков в США и контрабанду фентанила.

Трамп также принял решение о введении аналогичных пошлин на импорт из ЕС. Как заявил американский президент, пошлины будут отменены, если ЕС и Мексика начнут производить свою продукцию на территории США. При этом он отметил, что в случае ответных действий и введения контрмер к 30-процентным пошлинам, которые Вашингтон намерен взимать, будет добавлена сумма, на которую власти Евросоюза и Мексики решат поднять свои тарифы на американскую продукцию.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период был установлен универсальный тариф в размере 10%.

27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли - то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений американская администрация приступила в последние дни.