WSJ: SpaceX вложит $2 млрд в разработчика чат-бота Grok

Инвестиции являются частью привлечения акционерного капитала на сумму $5 млрд, о котором сообщалось ранее, пишет газета

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, инвестирует $2 млрд в стартап xAI, который разработал чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на инвесторов, близких к компаниям.

Сумма инвестиций составляет приблизительно половину от недавнего увеличения собственного капитала производителя чат-бота Grok, отметили в WSJ. Инвестиции SpaceX являются частью привлечения акционерного капитала на сумму $5 млрд, о котором было объявлено в июне.

Один из инвесторов сообщил газете, что xAI привлек $5 млрд долга наряду с акционерным финансированием, и ожидается, что в конце 2025 года стартап привлечет еще больше денежных средств.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.