В Хакасии в первом полугодии вывоз угля увеличился на 7%

Объем вывоза составил 11,5 млн тонн

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Объем вывоза угля в Хакасии по итогам первого полугодия 2025 года составил 11,5 млн тонн и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом объем вывоза в восточном направлении сократился на 39%, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития республики.

Ранее между правительством Хакасии и РЖД было заключено соглашение на 2024 год о вывозе угля железнодорожным транспортом на экспорт в восточном направлении. Установленная квота на 2024 год составила 6,5 млн тонн. В начале года экспорт угля осуществлялся в соответствии с правилами недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре.

"По итогам первого полугодия 2025 года из Республики Хакасия вывезено 11,5 млн тонн, что практически на 7% больше аналогичного периода 2024 года. По итогам первого полугодия 2025 года на экспорт в восточном направлении из региона вывезено 2,03 млн тонн угля, что на 39% меньше аналогично периода 2024 года", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в целом отрасль в стране находится в кризисе из-за падения мировых цен, а угольные предприятия наращивают убытки. Ранее президент РФ Владимир Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли, подготовленную Минэнерго России.

"В настоящее время совместно с правительством России и угольными предприятиями ведется работа по реализации этих мер [поддержки]. <…>Ключевыми мерами для Хакасии являются: заключение соглашений ОАО "РЖД" с угольными компаниями Хакасии о вывозе угля в 2025 году железнодорожным транспортом в восточном направлении на экспорт; предоставление адресных субсидий организациям угольной отрасли на компенсацию части логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния и предоставление из федерального бюджета организациям угольной отрасли компенсации в размере 12,8% от величины железнодорожного инфраструктурного тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях", - добавил собеседник агентства.

В республике сегодня работают восемь угольных предприятий. На угледобывающих предприятиях занято около 5,7 тыс. человек и 12,5 тыс. человек в смежных отраслях экономики, а с учетом их семей от угледобывающей отрасли зависят около 50 тыс. жителей республики (около 10%).