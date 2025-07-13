Молодые бизнесмены китайского происхождения ищут свои корни на Хайнане

По сведениям "Хайнань жибао", недавно остров посетили порядка 180 представителей молодежи из восьми стран

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Молодые предприниматели китайского происхождения из некоторых стран ищут свои корни в южнокитайской провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее сведениям, недавно остров посетили порядка 180 представителей молодежи из восьми стран. Они занимаются бизнесом за пределами КНР, но исторически их семьи связаны с Хайнанем. Цель визита - изучение событий прошлого, имеющих к ним непосредственное отношение.

"Мне особенно нравится природа Хайнаня: голубое небо, бирюзовое море, высокие кокосовые пальмы - любой пейзаж как на открытке", - приводит издание слова Чжао Вэйци, приехавшей из Германии. По ее словам, очарование острова заключается не только в его климате, но и в радушии, дружелюбии местных жителей. "Я чувствую себя здесь как дома", - призналась девушка.

Ранее Всекитайская федерация вернувшихся из-за рубежа соотечественников совместно с управлением культуры и туризма города Хайкоу (административный центр провинции) организовала в Хайнаньском университете образовательную программу "Путешествие в поисках китайских корней - мечта о порте свободной торговли". Благодаря ей были организованы поездки, в ходе которых представители деловых кругов, постоянно проживающие в других странах, но связанные родственными узами с Хайнанем, могут изучить свою родословную и получить лучшее представление о современном Китае.

Такой визит рассчитан на 10 дней, исследовательский маршрут проходит через Хайкоу и несколько ключевых городов острова - курортный Санья (южное побережье Хайнаня), Цюнхай и Ваньнин (восток провинции). Представители молодежи посещают музеи, исторические достопримечательности, знакомятся с нематериальным культурным наследием региона, его туристическим и научно-исследовательским потенциалом, а также общественно-экономическим укладом и культурными традициями.

Предполагается, что подобные мероприятия не только позволят участникам вновь обрести свои культурные корни, но и создадут эффективную международную платформу для укрепления связей между КНР и зарубежьем. Ожидается, что это станет еще одним стимулом развития Хайнаньского порта свободной торговли.