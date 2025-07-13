Названы наиболее развитые города России

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил, что высокое развитие качества жизни населения показали Екатеринбург, Нижний Тагил и Пермь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Наибольшее развитие качества жизни населения за последние несколько лет демонстрируют города РФ, где есть промышленность, связанная с гособоронзаказом. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Об этом он сообщил ТАСС во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"За 2023-2024 год, начало этого года, достаточно хорошо поднимались города, где есть промышленность, связанная с оборонным заказом. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь, Новосибирск тоже, хотя и в меньшей степени. Может быть даже подъем не только с точки зрения роста основных видов деятельности, ВРП, а с точки зрения качества жизни", - сказал он в ответ на вопрос о том, какие российские города в текущей экономике показывают наибольшее развитие.