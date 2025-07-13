Первый в ЛНР производитель товаров для животных вышел на маркетплейсы с брендами

Также Илья Чучукало планирует создать в регионе замкнутый цикл производства кормов для домашних зверей

ЛУГАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Предприниматель из Луганской Народной Республики - единственный, наладивший производство продукции в сфере зооиндустрии после начала боевых действий в регионе в 2014 году - первым в республике начал продажи товаров под собственными торговыми марками на Ozon и Wildberries. Как сообщил ТАСС основатель и владелец брендов Илья Чучукало, в ближайшее время компания намерена запустить продажи на интернет-площадке "Яндекс маркет".

Предприятие, выпускающее под двумя торговыми марками корма для кошек и собак, а также наполнители для кошачьих туалетов, начало работать в республике в июле 2022 года. На данный момент компания выпускает три класса кормов для кошек и собак в разном ценовом сегменте. Продукция компании представлена на территории всей ЛНР, а также на зоорынке Ростовской и Воронежской областей. Предприниматель ведет переговоры по выходу на рынки Крыма, Запорожской и Херсонской областей, Донецкой Народной Республики, Хабаровского края и Москвы.

"Первым маркетплейсом был Ozon, вторым - Wildberries. Сейчас мы в процессе выхода на "Яндекс маркет", - сказал он.

Чучукало уточнил, что для увеличения оборотов и выхода на российские маркетплейсы компания взяла свой первый кредит в Фонде микрофинансирования ЛНР, входящем в инфраструктуру центра "Мой бизнес". Кроме того, в планах луганского предпринимателя создать в регионе замкнутый цикл производства кормов для домашних животных - на данный момент компания в поиске инвесторов.