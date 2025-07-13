Названа ожидаемая зарплата выпускников топ-30 вузов на первом месте работы

Она превысила 79 тыс. рублей, говорится в результатах исследования компании Changellenge

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Выпускники топ-30 вузов РФ ожидают заработную плату выше 79 тыс. рублей на первом месте работы. Этот показатель вырос практически на 10 тыс. рублей с 2024 года, говорится в результатах исследования компании Changellenge, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В среднем по топ-30 вузам студенты от первого постоянного места работы ожидают зарплату в 79 611 рублей - на 16% выше, чем в прошлом году (68 707 руб. в 2024)", - говорится в результатах исследования.

Аналитики также отметили, что выпускники МГИМО, МФТИ и МИФИ демонстрируют самые высокие зарплатные ожидания - как правило, эти студенты оценивают себя на рынке труда выше остальных (от 90 тыс. рублей).

"Студенты из вузов с высокой практико-ориентированностью чаще других участвуют в кейс-чемпионатах и посещают карьерные мероприятия на базе университетов (от 20 до 41% опрошенных). При этом 61% студентов, независимо от университета, отмечают, что активно изучают карьерные сайты и подписаны на профессиональные сообщества в социальных сетях", - сказано в итогах исследования.

В результатах опроса говорится, что в зависимости от направления обучения, студенты по-разному оценивают слабые стороны образовательного процесса. Так, представители IT-направлений основной проблемой называют оторванность от реальных требований работодателей, а в технических специальностях - устаревшие программы и слабую подготовку к работе на производстве.

Согласно исследованию, начиная с третьего курса бакалавриата и особенно в магистратуре, студенты все чаще замечают недостатки в практической части образования. Бакалавры чаще жалуются на нехватку профильных предметов при перегруженной общей программе, а магистры - на слабую связь с рынком труда.