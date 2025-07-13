В Пермском крае возобновят сбыт продукции судостроения

Потребность в обновлении речных судов вызвана, в частности, ростом туристического направления, отметил губернатор региона Дмитрий Махонин

ПЕРМЬ, 13 июля. /ТАСС/. Сбыт продукции судостроения местного производства возрождается в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в эфире телеканала "Россия-24".

"Те ниши, где мы были вынуждены заниматься освоением новых образцов продукции, сервисов, услуг, мы, я считаю, так или иначе справляемся. И это опять же позволяет нам возрождать какие-то отрасли судостроения, сбыта продукции не было, а сейчас сбыт продукции есть", - сказал Махонин.

Губернатор подчеркнул, что потребность в обновлении речных судов вызвана, в том числе ростом туристического направления. Этот фактор стал основой для привлечения инвестора в модернизацию верфи и насыщения ее заказами.

Работа Пермской судоверфи, учредителями которой являются Фонд развития Пермского края и группа Emperium, была возобновлена в 2021 году. С апреля 2023 года Пермская судоверфь является резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь". Также судоверфь участвует в федеральном проекте "Производительность труда".