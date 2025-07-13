CBS: Трамп может передать Украине $5 млрд из замороженных активов России

При этом телекомпания отмечает, что к такой мере не прибегал ни действующий глава Белого дома, ни его предшественник на высшем государственном посту Джо Байден

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп теоретически мог бы передать Украине $5 млрд замороженных в Соединенных Штатах российских активов. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

​​​​​​При этом телекомпания отмечает, что к такой мере не прибегал ни действующий глава Белого дома, ни его предшественник на высшем государственном посту Джо Байден.

Ранее CBS сообщала, что Трамп впервые с начала своего нового президентского срока рассматривает возможность выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины.