Украина хочет наладить поставки газа из Азербайджана

Киев предложил Баку свои хранилища, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украина рассчитывает наладить поставки газа из Азербайджана и предложила Баку для использования свои подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым подписали Протокол заседания межправительственной комиссии и дорожную карту - план мероприятий наших дальнейших совместных действий. Обсудили возможности поставок азербайджанского газа на Украину. <…> Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа", - написал Галущенко в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), комментируя поездку в Баку.

Киев, отказавшись продлевать контракт на транзит российского газа, который истек 1 января 2025 года, стал предлагать свою инфраструктуру для транспортировки газа другим поставщикам, в частности Азербайджану. В январе Владимир Зеленский заявил, что обсуждал этот вопрос на встрече с президентом республики Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

В то же время на Украине отмечают проблемы в подготовке к новому отопительному сезону. В конце прошлого отопительного периода в украинских подземных хранилищах оставалось рекордно низкое количество газа, а сам сезон из-за этого был завершен досрочно. Остановка транзита повысила потребности Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. На этом фоне, а также в связи с резким снижением собственной добычи Киев вынужден увеличивать импорт. По словам Зеленского, чтобы избежать дефицита, стране необходимо закупить газ на сумму €1 млрд.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАП), являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м азербайджанского газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м получит Италия, по 1 млрд куб. м - Греция и Болгария. ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Его пропускная способность составляет 16 млрд куб. м газа. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение Шах-Дениз в Азербайджане с запасами 1,2 трлн куб. м.