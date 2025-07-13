В ФРГ призвали ЕС принять контрмеры против США при провале переговоров по пошлинам

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль считает, что пошлины США представляют как минимум такую же угрозу для американской экономики, как и для компаний в Европе

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль выступил за скорейшее урегулирование торгового спора между ЕС и США и заявил о необходимости принятия "решительных" контрмер в отношении Соединенных Штатов, если переговоры по пошлинам не дадут результата.

"От пошлин [президента США Дональда] Трампа есть только проигравшие. Они представляют как минимум такую же угрозу для американской экономики, как и для компаний в Европе. Именно поэтому этот торговый конфликт должен быть прекращен", - заявил Клингбайль газете Süddeutsche Zeitung. Он призвал обе стороны к деэскалации ситуации.

"Сейчас никому не нужны новые угрозы или провокации. Вместо этого нам нужны дальнейшие серьезные и целенаправленные переговоры между ЕС и США. Европа остается единой и решительной: мы хотим справедливой сделки", - сказал глава Минфина ФРГ. Однако он добавил, что правительство Германии не намерено отступать. "Если справедливое решение путем переговоров не будет найдено, мы должны принять решительные контрмеры для защиты рабочих мест и компаний в Европе", - подчеркнул Клингбайль.

Вице-канцлер отметил, что необходимо "продолжать готовиться к контрмерам". "Мы по-прежнему протягиваем руку, но мы не будем соглашаться на все", - подчеркнул министр. Он также объявил о намерении расширить торговые отношения с другими государствами. "В то же время мы должны и дальше укреплять наши глобальные торговые отношения с другими странами. Мы также обсудим свободную и основанную на правилах торговлю на встрече министров финансов Группы двадцати на этой неделе в Южной Африке", - заключил Клингбайль.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.

В ЕК заявили, что такие пошлины на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. В распространенном пресс-службой ЕК заявлении подчеркивается, что "до 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".