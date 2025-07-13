В Приазовье ДНР построят базу отдыха "Россия"

Возрождение рекреационной сферы позволит улучшить условия жизни людей, отметил руководитель Корпорации развития Донбасса Владимир Комисарчук

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Инвестиционный комитет ДНР признал масштабными 12 инвестпроектов, включая строительство базы отдыха "Россия" на побережье Азовского моря, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Донбасса (КРД).

"12 новых проектов признаны масштабными на Инвестиционном комитете, - сказано в сообщении. - Весомая часть проектов направлена на создание современных жилых комплексов. <...> Внимание инвесторов уделяется и развитию туристической инфраструктуры. Так, на побережье Азовского моря будет построена база отдыха "Россия" для комфортного размещения отдыхающих".

Отмечается, что общая сумма инвестиций по жилищным проектам составит более 60 млрд рублей. "Строительство жилья, возрождение рекреационной сферы, создание рабочих мест - все это позволяет улучшить условия жизни людей", - приводит пресс-служба слова руководителя КРД Владимира Комисарчука.

Проекты инвесторов в ДНР рассматривает инвестиционный комитет, созданный в июне 2023 года. Его возглавляет глава республики Денис Пушилин. Комитет определяет проекты, которые соответствуют критериям масштабных. При получении этого статуса инвестор может получить землю под строительство без торгов. Сопровождает проекты Корпорация развития Донбасса.