ЦАР готова допустить профильные компании РФ к добыче алмазов в стране

Министр торговли и промышленности Центрально-Африканской Республики Тьерри Патрик Аколоза отметил, что снятие в 2024 году эмбарго на экспорт алмазов послужило на благо

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) готова открыть двери российским компаниям в сфере добычи алмазов. Об этом заявил ТАСС министр торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза по итогам визита в Россию.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, открыта ли ЦАР для того, чтобы пустить к себе российские горнодобывающие компании, в том числе по добыче алмазов.

Министр отметил, что снятие в 2024 году эмбарго на экспорт алмазов послужило на благо ЦАР. "Потому что без санкций у страны есть возможность развиваться и получить хорошие дивиденды от того, что мы можем продать свои полезные ископаемые", - подчеркнул он.

21 ноября Кимберлийский процесс снял все ограничения на экспорт алмазов из ЦАР. Эмбарго было введено в 2013 году. В 2016 году эмбарго было частично снято, страна могла поставлять алмазы из пяти зон, не затронутых конфликтами.