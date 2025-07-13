ЦАР ожидает прихода компаний из РФ для взаимодействия в добыче руды

Министр торговли и промышленности Центрально-Африканской Республики Тьерри Патрик Аколоза пояснил, что получить лицензию в такой отрасли невозможно, если находитесь не в стране

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) ожидает прихода российских компаний в страну для сотрудничества по добыче руды. Об этом заявил ТАСС министр торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза по итогам визита в Россию.

"Мы ждем прихода российских компаний со своими экспертами, для того чтобы получить лицензию и действительно получить уже возможность работать на нашей территории, для нашей страны и добывать у нас руду", - сказал он. Министр пояснил, что "получить лицензию в такой отрасли невозможно, если вы находитесь не в стране".

16 января состоялась двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко с министром шахт и геологии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Рюфеном Бенамом-Бельтунгу, в результате которой был подписан Меморандум о взаимопонимании между Минприроды России и Министерством шахт и геологии ЦАР о сотрудничестве в области геологии и недропользования.