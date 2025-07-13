Rheinmetall намерен увеличить объем продаж до €40-50 млрд к 2030 году

Глава концерна Армин Паппергер добавил, что это будет означать десятикратное увеличение по сравнению с 2021 годом

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объем продаж до €40-50 млрд к 2030 году и создать рабочие места в ФРГ.

"Наша цель - увеличить объем продаж до €40-50 млрд к 2030 году", - заявил глава концерна Армин Паппергер газете Billd. Он добавил, что это будет означать десятикратное увеличение по сравнению с 2021 годом, периодом до начала специальной военной операции РФ на Украине. Движущей силой роста объемов продаж компании, как отметил Паппергер, является конфликт на Украине. Только из Германии Rheinmetall ожидает заказы на сумму до €70 млрд.

"В настоящее время мы ведем переговоры о закупках 6-7 тыс. машин. Они предназначены для оснащения новых бригад", - сказал Паппергер. Среди них, как пояснил глава концерна, танк Leopard 2, а также боевые машины пехоты Puma и Boxer. "В целом Rheinmetall может получить заказы на сумму до €70 млрд в течение следующих 12 месяцев только из Германии", - подчеркнул он.

На данный момент Rheinmetall строит 10 новых заводов. Основное внимание уделяется ФРГ и Европе. "Нам нужно восстановить производство", - констатировал глава концерна. Ожидается, что численность сотрудников Rheinmetall увеличится с 40 тыс. до 70 тыс. человек. "Мы хотим создавать рабочие места здесь, на местах [в Германии]", - пояснил Паппергер.

Он также остановился на таможенной политике США, заявив, что не видит никакого негативного влияния со стороны американского президента Дональда Трампа. "Он умеет заключать сделки. Проблем не будет, если сказать Трампу, что это выгодно всем", - заключил Паппергер.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине. Концерн также поставляет военную технику (включая танки и боеприпасы) Киеву и строит завод по производству боеприпасов на Украине. Украина также тестирует новый бронетранспортер Lynx, который в будущем будет производиться там силами Rheinmetall. Сейчас акции Rheinmetall на фондовом рынке стоят дороже BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, а по капитализации среди западных оборонных компаний концерн уступает лишь американской Lockheed Martin.