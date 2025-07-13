Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС в 2024 году потратил на газ РФ больше, чем на Украину

Еврокомиссар по энергетике также подтвердил цель ЕК полностью отказаться от российского газа к 2027 году

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Евросоюз в 2024 году потратил на закупку российского газа больше средств, чем на помощь Украине. Об этом заявил в интервью газете La Repubblica еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

"Еще в 2024 году мы потратили на закупку газа в России сумму, превышающую по общему помощь Украине", - сказал он, называя это "парадоксом".

Еврокомиссар подтвердил цель Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Он также отметил необходимость развития альтернативной возобновляемой и атомной энергетики для того, чтобы "не попадать в новую зависимость".

"Мы должны быть внимательны, чтобы не повторить ошибку и не перейти от одной зависимости к другой, поэтому мы диверсифицируем наши источники поставок энергоносителей. Сейчас наш первый поставщик газа - Норвегия, затем следуют США, и на данный момент нас это устраивает. Но пока мы зависим от этих поставок, мы пытаемся получать их по меньшей цене и договариваемся с США об увеличении объемов, но это имеет ограниченный срок действия, поскольку мы намерены преодолеть эту зависимость за счет возобновляемых источников и атомной энергетики", - сказал еврокомиссар. По его мнению, это поможет и снизить цены для европейских потребителей. Он также подчеркнул, что сохраняется цель полностью перестать использовать ископаемое топливо к 2050 году.

Ранее Еврокомиссия предложила полностью запретить странам ЕС закупать трубопроводный и сжиженный природный газ в России к концу 2027 года, запрет начнет вступать в силу поэтапно с 1 января 2026 года.