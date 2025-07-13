Эксперт Григориади: понятные правила и защита данных привлекут в Max бизнес

Эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина , в частности, отметил, что платежи проходят через российские системы, а не через зарубежные, которые могут заблокировать в любой момент из-за санкций

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Защита данных за счет хранения на российских серверах, цифровая безопасность, понятные условия игры и простота эксплуатации станут сильными сторонами отечественного мессенджера Max для бизнес-пользователей. Такое мнение выразил ТАСС юрист, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В будущем предполагается интегрировать платформу с "Госуслугами".

"Первое преимущество мессенджера является защита данных по российским законам. Это означает, что данные наших граждан будут храниться на серверах в России, как того требует федеральный закон <…>"О персональных данных". Для простого человека это гарантия, что его переписка и файлы не попадут под юрисдикцию других государств с их законами о доступе спецслужб к информации", - пояснил Григориади.

Второе преимущество, по мнению эксперта - понятные и исполнимые правила игры. "Пользовательское соглашение составлено на русском языке и по нормам российского права. Любой спор, будь то с электронной площадкой или другим пользователем, будет решаться в российском суде. Это создает правовую определенность, которой так не хватает в глобальном интернете", - отметил он.

Третье преимущество мессенджера - безопасность для бизнеса, экспертов и медийных персон. "Для тех, кто ведет в мессенджерах бизнес - от блогеров до онлайн-школ, - отечественная платформа снимает огромные риски. Платежи проходят через российские системы, а не через зарубежные, которые могут быть заблокированы в любой момент из-за санкций. Договорные отношения регулируются понятным Гражданским кодексом РФ, а не запутанными офертами иностранных компаний", - рассказал эксперт.