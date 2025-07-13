Мерц призвал использовать время до 1 августа для решения торгового спора с США

При этом канцлер Германии выступил за введение масштабных ответных пошлин в отношении Соединенных Штатов, если ситуация не изменится

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что необходимо использовать оставшееся до 1 августа время для поиска решения по урегулированию торгового спора между ЕС и США.

Мерц отметил, что, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, он выступает за введение масштабных ответных пошлин в отношении США, если ситуация не изменится. "Однако не раньше 1 августа. Я активно обсуждал это в выходные и с Макроном, и с [председателем Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен, а в пятницу - с американским президентом. Мы хотим использовать две с половиной недели до 1 августа, чтобы найти решение", - сказал канцлер ФРГ в интервью телеканалу ARD.

Мерц признал, что если соглашение не будет достигнуто, то это будет иметь серьезные последствия для экономики Германии. "Если это произойдет, то нам придется перенести значительную часть усилий в области экономической политики на второй план, потому что это затмит все остальное и нанесет сильный удар по экспортному сектору ФРГ", - резюмировал глава правительства Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.

В ЕК заявили, что такие пошлины на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. В распространенном пресс-службой ЕК заявлении подчеркивается, что "до 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".