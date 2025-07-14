Ввоз автомобилей из Японии в Приморье вырос на 20% за полгода

За этот период Владивостокская таможня оформила свыше 137 тыс. машин

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Рост импорта автомобилей из Японии в Приморский край в первом полугодии 2025 году составил около 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Владивостокской таможни, через которую проходит весь японский автоимпорт.

Правительство Японии 28 июля 2023 года объявило о запрете на экспорт в РФ новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 литра, а также всех без исключения гибридных машин и электромобилей. Эта мера вступила в силу 9 августа 2024 года. С тех пор число ввезенных во Владивосток автомобилей стабильно уменьшалось до ноября прошлого года, после чего объем ввоза начал расти.

"За I полугодие 2025 года Владивостокская таможня оформила свыше 137 тыс. автомобилей физических лиц для личного пользования. Большая их часть традиционно из Японии, небольшую долю занимают авто из Республики Корея, и единицы - из Китая. Рост импорта по сравнению с первым полугодием прошлого года составляет 1,2 раза - более 19 тыс. автомобилей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Уссурийской таможни сообщали ТАСС, что количество автомобилей, ввезенных из Китая в Приморье, за первые шесть месяцев этого года превысило 17 тыс., что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма уплаченных таможенных, иных платежей с учетом уплаты утилизационного сбора составила порядка 8 млрд рублей.