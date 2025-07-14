Кабмин поддержал отмену утильсбора для транспорта на таможенном складе

В правительстве уточнили, что законопроект нуждается в доработке

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало в своем заключении законопроект, согласно которому транспортные средства, помещенные под таможенные процедуры таможенного склада, а также переработки на таможенной территории и ввозимые в РФ, будут освобождены от уплаты утилизационного сбора. Об этом сообщил ТАСС один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов.

Документ был подготовлен депутатами Госдумы от "Единой России" Дмитрием Лоцмановым, Эдуардом Кузнецовым, Михаилом Шереметом и Ларисой Тутовой.

Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований, исключающих необходимость уплаты утильсбора новым основанием - ввозом транспортных средств в РФ и помещением их под таможенные процедуры таможенного склада и переработки на таможенной территории. Сейчас нормами закона "Об отходах производства и потребления" установлены правовые основы по уплате утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и самоходных машин и (или) прицепов к ним.

Действующим таможенным законодательством ЕАЭС предусмотрен ряд таможенных процедур, предусматривающих через предоставление организациям различных льгот получение значительного и длительного экономического эффекта, отмечается в пояснительной записке к документу. Например, таможенная процедура таможенного склада предусматривает возможность ввоза иностранных товаров, которые определенный срок хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Однако применение такой процедуры при ввозе транспортных средств либо шасси транспортных средств осложняется необходимостью уплаты утилизационного сбора.

"Предусмотренные законопроектом таможенные процедуры следует дополнить таможенными процедурами уничтожения и отказа в пользу государства. Кроме того, законопроект целесообразно дополнить положением о том, что утилизационный сбор не уплачивается в отношении транспортных средств, которые временно ввозятся в Российскую Федерацию физическими лицами для личного пользования. Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - отмечается в тексте заключения правительства РФ.