Объем торговли Китая и РФ в январе - июне снизился на 9,1%, до $106,48 млрд

Импорт из России в КНР снизился на 9,6%, до $59,32 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении республики

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Китайско-российский товарооборот в январе - июне составил $106,48 млрд, сократившись на 9,1% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованных данных, за полгода поставки продукции из Китая в РФ уменьшились на 8,4%, до $47,16 млрд. Импорт из России в КНР снизился на 9,6%, до $59,32 млрд.

Согласно опубликованным данным, в январе - июне положительное сальдо РФ достигло $12,16 млрд, сократившись на 10,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объем торговли Китая и России в июне составил $17,6 млрд - примерно столько же, что и в мае. Китайский экспорт в месячном исчислении вырос на 2,2%, до $8,28 млрд, импорт российских товаров уменьшился на 2,9% и составил $9,32 млрд.

Основная часть российских товаров, поставляемых в КНР, по стоимости приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочей номенклатуры - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ широкий перечень продукции - от автомобилей, тракторов, компьютеров и смартфонов, а также промышленного и специализированного оборудования, до детских игрушек, одежды и обуви.

Объем китайско-российской торговли в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году КНР и Россия обновили рекорд, доведя показатель до $244,81 млрд.