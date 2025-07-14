По состоянию на 06:45 мск, криптовалюта ускорила рост и находилась на уровне $121 014,73

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $120 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 06:41 мск, криптовалюта достигла $120 тыс. (+1,87%).

По состоянию на 06:45 мск, биткойн ускорил рост, преодолел отметку $121 тыс. и находился на уровне $121 014,73 (+2,82%).

9 июля стоимость биткойна, после полуторамесячного движения в коридоре $100-$110 тыс., поднялась до $111,999 тыс., установив новый исторический максимум. Последний раз стоимость биткойна устанавливала исторический максимум 22 мая 2025 года, поднявшись до $111,98 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".