FinExpertiza: кредитная зависимость бизнеса в РФ выросла до максимума с 2020 года

Аналитики выяснили, что критически зависят от внешнего финансирования компании в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, на Чукотке, в Амурской и Архангельской областях

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Доля заемных средств в структуре капитала российских крупных и средних предприятий в 2024 году выросла до 52%. Годом ранее этот показатель составлял 50,5%. Коэффициент финансовой зависимости бизнеса увеличился до рекордно высокого значения за последние четыре года, выяснила аналитическая служба компании FinExpertiza (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

Аналитики посчитали, что критически зависят от внешнего финансирования компании в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и на Чукотке, в Амурской и Архангельской областях. Наоборот, наиболее финансово независимые предприятия работают в Ханты-Мансийском автономном округе, Вологодской области и Сахалинской областях, Республике Алтай и Астраханской области, в Крыму.

Рекорд по заимствованиям

В 2020 году доля заемного капитала российского бизнеса достигла максимума - 52,1%. Высокая доступность дешевых кредитных ресурсов и программы господдержки на фоне рекордно низкой ключевой ставки ЦБ стимулировали бизнес активно привлекать заемные средства.

Аналитическая служба проанализировала доли заемных средств с 2021 года. В 2022 году зависимость от внешнего финансирования сократилась до минимального значения за последние годы - 48,5%. Это, по мнению экспертов, свидетельствовало о наращивании собственного капитала и стремлении бизнеса уменьшить долговую нагрузку на фоне роста ключевой ставки и подорожания заемных ресурсов. Однако в 2023 году показатель вновь вырос до 50,5%, а в 2024 году достиг 52% - максимального значения за последние четыре года. Эта динамика отражает возросшую зависимость бизнеса от внешнего финансирования в условиях меняющейся экономической ситуации.

"Рост ключевой ставки, как правило, должен снижать интерес бизнеса к заемным ресурсам. Однако в 2024 году мы наблюдаем обратное явление: коэффициент финансовой зависимости увеличился. Это объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, структура источников финансирования компаний изменяется не мгновенно - часть долгов была привлечена еще при более мягкой денежно-кредитной политике. Во-вторых, при дефиците собственных средств компании вынуждены продолжать заимствования, даже несмотря на удорожание кредита", - обращает внимание член совета директоров "Финэкспертизы" Агван Микаелян.

Он пояснил, что это особенно характерно для секторов с высокими текущими расходами или инвестиционными обязательствами, такими как, например, проекты экологической модернизации или переход на отечественные технологические решения в рамках политики импортозамещения. Кроме того, снижение прибыли и частичная переоценка активов могут вести к сокращению собственного капитала, из-за чего даже без роста новых долгов доля заемных средств в структуре капитала формально увеличивается. Таким образом, высокая долговая нагрузка сохраняется вне зависимости от изменения процентной ставки и становится устойчивой особенностью финансового положения многих компаний.

Аналитики определили, что наиболее закредитованной отраслью стало строительство - за счет заемных средств в 2024 году там было сформировано 77,3% капитала. Далее с заметным отрывом следуют обрабатывающие производства, сфера операций с недвижимостью, сфера профессиональной, научной и технической деятельности и гостинично-ресторанный бизнес.

Менее всего зависят от внешнего финансирования - что вполне предсказуемо - предприятия в сферах государственного управления и социального обеспечения.