Wildberries завершила реконструкцию логистического центра в Шушарах

Как уточнили в пресс-службе РВБ, в ближайшее время склад начнет принимать поставки и возобновит полноценную работу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) завершила реконструкцию логистического центра в Шушарах и готовится к его открытию, компания уже получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

"Склад в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Мы ждали этого полтора года с момента пожара. <...> Мы проделали огромную работу и создали современный складской комплекс с улучшенной инфраструктурой, отвечающей всем стандартам безопасности и технологического оснащения", - написала она.

Ким отметила, что склад в Шушарах - стратегически важный логистический объект для компании. "Санкт-Петербург - один из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в России, поэтому мы сделаем все, чтобы создать благоприятные условия для местных предпринимателей", - подчеркнула она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе РВБ, в ближайшее время склад начнет принимать поставки и возобновит полноценную работу. Площадь логистического центра - 106 тыс. кв. м. При полном запуске вместимость логистического комплекса составит около 58 млн товаров. Операционная зона комплекса оснащена современной техникой. На складе будет установлен трехуровневый автоматический сортировочный конвейер, производительность которого в перспективе составит до 1,5 млн товаров в сутки.

"Внедрение современного складского оборудования и автоматизированных систем обеспечит более высокую скорость складских операций и точность обработки заказов, что позволит сократить время доставки товаров как в Северо-Западном федеральном округе, так и в других регионах России", - объяснили в компании.

В РВБ отметили, что особое внимание уделено пожарной безопасности: на объекте организована служба пожарной безопасности для обеспечения непрерывного мониторинга и регулярного аудита. В службу пожарной безопасности входит инженерный профилактический состав, инженеры по обслуживанию систем противопожарной защиты здания, а также дежурные пожарные расчеты.

О пожаре

Пожар на складе онлайн-ретейлера в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел 13 января 2024 года. Возгорание произошло на площади 70 тыс. кв. м, ему был присвоен пятый уровень сложности. На момент начала пожара в здании находились 1,2 тыс. человек, никто не погиб.