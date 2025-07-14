Объем закупок у самозанятых в I полугодии достиг 9,3 млрд рублей

Количество самозанятых поставщиков госзаказчиков выросло почти на 5% и приблизилось к 5,6 тыс., указали в пресс-службе Корпорации МСП

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Суммарный объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых граждан составил 9,3 млрд рублей по итогам первых шести месяцев 2025 года. Это на 83% больше, чем было за первое полугодие прошлого года, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Количество самозанятых поставщиков госзаказчиков выросло почти на 5% и приблизилось к 5,6 тыс.

"Распространение на самозанятых преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса при участии в госзакупках, упростило их участие в этих процедурах и привлекает все больше предпринимателей. Мы видим рост как объемов таких закупок в денежном выражении, так и числа самозанятых поставщиков. С начала года договоры с крупнейшими госкомпаниями заключили почти 5,6 тыс. предпринимателей, работающих в режиме налога на профессиональный доход, а общая сумма закупок составила 9,3 млрд рублей. Всего с 2019 года 22,5 тыс. самозанятых заключили почти 45,5 тыс. договоров более чем на 33,7 млрд рублей", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди регионов, по его данным, набольшее увеличение объемов закупок у самозанятых по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксировано в Москве и Оренбургской области (прирост по 1 млрд рублей), далее следуют Краснодарский край (630 млн рублей), Пермский и Приморский края (497,5 и 492,5 млн рублей соответственно).

Больше всего госкомпании закупили услуг финансового посредничества и страхования, рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка, профессиональных, научных и технических услуг, а также услуг в области творчества, искусства и развлечений.