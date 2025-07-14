В КНР заявили, что рост в торговле США и Китая сменился спадом из-за пошлин

По словам замглавы ГТУ Вана Линцзюня, команды компетентных ведомств стран продолжают взаимодействовать друг с другом

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Повышение пошлин на импорт китайской продукции в США привело в апреле - июне к смене роста в двусторонней торговле на падение. Об этом заявил заместитель начальника Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ван Линцзюнь.

"Под влиянием так называемых взаимных тарифов США китайско-американская торговля перешла от роста показателей в годовом исчислении в первом квартале к снижению во втором. Падение составило 20,8%", - сообщил он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, в связи с прогрессом, который был достигнут на переговорах Китая и Соединенных Штатов в Женеве и Лондоне, товарооборот двух стран "несколько восстановился". "Суть торгово-экономического сотрудничества КНР и США заключается во взаимной выгоде, - подчеркнул он. - Это не только необратимая историческая тенденция в эпоху глобализации и объективное требование глубокой интеграции производственных цепочек, но и реальная необходимость для инновационного сотрудничества между предприятиями двух стран и повышения благосостояния их населения".

По словам замглавы ГТУ, команды компетентных ведомств Китая и США продолжают взаимодействовать друг с другом. Он отметил, что торговые договоренности между двумя странами были достигнуты нелегко, а политика шантажа и принуждения бесперспективна.

Ван Линцзюнь добавил, что диалог "как раз и есть верный путь". "Мы надеемся, что американская сторона продолжит действовать в согласии с китайской, чтобы сотрудничество стало основной тенденцией торгово-экономических отношений КНР и США, способствовало возвращению глобальной торговой системы на путь справедливости и открытости, вносило должный вклад в восстановление и рост мировой экономики", - подытожил он.

Ситуация в китайско-американской торговле

После вступления в должность президента США в начале 2025 года Дональд Трамп начал оказывать давление на Пекин, постепенно повысив пошлины на импорт китайских товаров до 145%. КНР в ответ подняла тарифы на американскую продукцию до 125%. В мае по итогам консультаций стороны объявили об отмене дополнительных пошлин.

Согласно последним данным китайской таможни, товарооборот Китая и Соединенных Штатов в январе - июне уменьшился в годовом исчислении на 10,4% и составил $289,36 млрд. Экспорт из КНР в США сократился на 10,9%, до $215,55 млрд, а импорт - на 8,7%, до $73,81 млрд.