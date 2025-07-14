Перевозки пассажиров по речным туристским маршрутам в РФ выросли на 5,9%

За I полугодие перевезли более 153 тыс. пассажиров, указали в Росморречфлоте

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пассажирские перевозки водным транспортом речными туристскими маршрутами по итогам первого полугодия текущего года выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысили 153 тыс. человек, сообщили в Росморречфлоте.

"Более 153 000 пассажиров перевезли водным транспортом по речным туристским маршрутам за первое полугодие 2025 года. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее в Росморречфлоте сообщали, что водным транспортом в 2024 году перевезли более 12,1 млн человек. По туристским маршрутам в 2024 году было перевезено почти 450 тыс. пассажиров.