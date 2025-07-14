"Селигдар" в I полугодии сохранил производство золота на уровне 2024 года

В компании добавили, что рост выручки от реализации произведенного золота за отчетный период составил 42%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Селигдар" в первом полугодии 2025 года сохранил выпуск золота на уровне прошлого года, он составил 2 780 кг, выручка от продажи металлов холдингом увеличилась на 40% и составила 28,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Производство олова в концентрате за отчетный период выросло на 41% и достигло 1 721 тонн, производство меди в концентрате - на 29%, до 1 229 тонн и вольфрама в концентрате на 149%, до 64 тонн.

При этом объем реализации золота, произведенного компаниями холдинга, вырос на 6% и достиг 2 821 кг по сравнению с 2 654 кг в первом полугодии 2024 года. В текущем периоде "Селигдар" произвел реализацию небольшой партии золота третьих лиц объемом 4 кг, отметили в "Селигдаре".

В компании добавили, что рост выручки от реализации произведенного золота за отчетный период составил 42%, она достигла 23,9 млрд рублей. "Рост выручки связан как с увеличением на 6% объема реализации произведенного золота в натуральном выражении, так и ростом средней цены реализации на 34% год к году", - уточнили в "Селигдаре".

При этом выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентрата за первые шесть месяцев 2025 года составила 4,5 млрд рублей по сравнению с 3,3 млрд рублей годом ранее. Рост выручки обусловлен как ростом средней цены реализации на 17%, так и увеличением объема продаж на 18%.

О компании

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.