Еврокомиссар Шефчович: пошлины в 30% разрушат торговлю ЕС и США

Евросоюз "намерен продолжать переговоры до нового дедлайна 1 августа", указал Марош Шефчович

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Американские пошлины в 30% разрушат торговлю Евросоюза и США, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по прибытии на заседание Совета ЕС по внешней торговле.

"Уровень пошлин в 30% или выше блокирует торговлю ЕС и США, делает ее практически невозможной", - заявил он, подчеркнув, что письмо президента США Дональда Трампа в Брюсселе встретили с "разочарованием и сожалением". Он добавил, что Евросоюз "намерен продолжать переговоры до нового дедлайна 1 августа".

Он утверждал, что переговоры с Вашингтоном о взаимном отказе от пошлин "находятся в продвинутой стадии и очень близки к результату". На случай, если достичь результата не удастся, Евросоюз готовит "очень взвешенный и сбалансированный ответ на пошлины США".

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пошлины США в 30% на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок.

Трамп ранее опубликовал в Truth Social свое письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%. Аналогичные меры объявлены в отношении Мексики.

Как заявил американский президент, пошлины будут отменены, если ЕС и Мексика начнут производить свою продукцию на территории США. При этом он отметил, что в случае ответных действий и введения контрмер к 30-процентным пошлинам, которые Вашингтон намерен взимать, будет добавлена сумма, на которую власти Евросоюза и Мексики решат поднять свои тарифы на американскую продукцию.