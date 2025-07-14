Переезд "дочки" генподрядчика "Газпрома" в Новосибирск ускорит проекты в СФО

"Стройтранснефтегаз" планирует открыть в городе офис на 500 сотрудников, сообщили в управлении корпоративных коммуникаций компании

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Частичный переезд в Новосибирск "Стройтранснефтегаза" (СТНГ) позволит ускорить работу по значимым проектам нефтегазовой инфраструктуры в Сибири. Об этом ТАСС сообщили в управлении корпоративных коммуникаций компании, которая планирует в 2025 году открыть в городе офис на 500 сотрудников.

СТНГ - производственная компания группы "Газстройпром", генерального подрядчика "Газпрома" и крупнейшей в РФ компании в сфере нефтегазового строительства. По данным на сайте компании, СТНГ сейчас занимается возведением объектов в рамках Восточной газовой программы "Газпрома". В числе проектов в портфеле фирмы - Ковыктинское и Чаяндинское месторождения, газопровод "Сила Сибири" и комплекс "Газпром центр" в Минске. Фирма занимается в том числе гражданским строительством и насчитывает около 20 тыс. сотрудников.

"СТНГ активно участвует в значимых проектах строительства объектов нефтегазовой инфраструктуры в Сибири, наличие локального офиса ускоряет реализацию наших задач", - сообщили в компании. Уточняется, что статус Новосибирска как ключевого логистического и промышленного центра Сибири позволит СТНГ эффективно координировать проекты в сибирском регионе.

На данный момент в Новосибирске работает центр вахтования СТНГ, откуда сотрудники направляются на объекты строительства. "Кроме того, для нас Новосибирск - важный центр роста. Здесь сосредоточены компетенции, инфраструктура и люди, которые помогут нам реализовать амбициозные проекты с учетом интересов региона", - добавили в организации.

В СТНГ подчеркнули, что переезд также обусловлен поручением президента РФ Владимира Путина о разукрупнении и релокации крупных компаний из федеральных центров в регионы присутствия. Переезд в Новосибирск организация планирует завершить в 2025 году. Предполагается, что релокация затронет часть административно-управленческого персонала.

О переезде федеральных компаний в регионы

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил необходимость перевода штаб-квартир и офисов федеральных компаний в регионы, в 2024 году он поручил правительству представить предложения о поэтапном перемещении офисов таких организаций из Москвы в регионы. Это будет способствовать развитию субъектов, в том числе за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты. В начале июля 2025 года компания "Русгидро" перевела более 40% сотрудников московского офиса, в том числе руководителей, в новую штаб-квартиру в Красноярске.

СТНГ - первая компания федерального уровня, которая обозначила планы по релокации в Новосибирск.