Кабмин выделит на туризм в том числе в Донбасс и Новороссию 15 млрд рублей

Правительство направит средства на возведение в следующие три года 10 тыс. номеров в глемпингах и кемпингах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России направит средства на возведение в следующие три года 10 тыс. номеров в глемпингах и кемпингах в том числе в Донбассе и Новороссии. О решении кабмина сообщил его председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"В предыдущие три года уже выделили 65 регионам на эти цели 20 млрд рублей, благодаря этому было построено более 13 тыс. соответствующих номеров для туристов", - рассказал он.

"Теперь направим 15 млрд рублей. В текущем и следующие два года их получат 55 российских субъектов, где появится еще свыше 10 тыс. мест, - кстати, еще и наши новые субъекты Российской Федерации", - добавил Мишустин.

По словам премьера, "ключевым в развитии инфраструктуры путешествий является расширение номерного фонда для отдыха", а лучше всего справляются с задачей быстро возводимые модульные глемпинги и кемпинги.

"Туристическая индустрия служит значимым фактором укрепления социально-экономического развития городов и целых регионов, открывает возможности для появления современных рабочих мест, роста предпринимательской активности, - заметил Мишустин, - содействует сбережению и возрождению памятников истории, архитектуры и культуры".