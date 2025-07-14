ИИ для контроля правил безопасности в аэропортах планируют запустить в регионах

В частности, нейросеть может оперативно выявить, что один из пассажиров внезапно оказался на летном поле вне автобуса или трапа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Видеоаналитику на основе искусственного интеллекта (ИИ) разработали в России для контроля соблюдения правил безопасности пассажиров в аэропортах, сообщили ТАСС в пресс-службе Ntechlab (технологический партнер госкорпорации "Ростех"). ИИ-сервис готовят к внедрению в российских регионах.

"Компания NtechLab разработала для аэропортов видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая контролирует соблюдение правил безопасности пассажирами и уберегает их от попадания в опасные зоны или ситуации. Решение может использоваться как в самом здании аэровокзала, так и на перроне аэропорта", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, ИИ в реальном времени анализирует видеопоток с камер наблюдения аэропорта на возникновение потенциально опасных ситуаций. Так, нейросеть может оперативно выявить, что один из пассажиров внезапно оказался на летном поле вне автобуса или трапа.

Кроме того, сервис следит за транспортной безопасностью. ИИ может выявить неправильную парковку служебной техники на перроне или переход дороги сотрудниками аэропорта в неположенном месте. Также нейросеть может помочь службам безопасности заметить пассажиров, которые пытаются пройти мимо рамок в зоне досмотра аэропорта и выявить пассажиров, планирующих покинуть здание через запрещенную зону.

"Наш продукт обладает широкими возможностями, одна из сфер использования - транспортная безопасность Это универсальный инструмент, который бережет и самих пассажиров, и сотрудников аэропортов. ИИ может применяться и для оперативного определения загрузки пассажирами терминалов - такая функция будет особо полезна в часы-пик или в высокий сезон", - отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

В Ntechlab уточнили, что новое решение разрабатывалось с учетом применения как в малых, так и крупных аэропортах России и зарубежных дружественных стран. "Пилотный проект по внедрению сервиса успешно проведен в одном из московских аэропортов. Идет подготовка внедрения ИИ и в российских регионах", - добавили там.

NtechLab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более 70 регионах России и 34 странах.