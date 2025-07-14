Лукашенко допустил рост товарооборота Петербурга и Белоруссии до $2,5 млрд

Президент республики Александр Лукашенко отметил, что страна поставляет городу пассажирскую, коммунальную технику и лифты

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Белоруссия способны в 2025 году нарастить товарооборот до $2,5 млрд. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором города Александром Бегловым.

"По моим данным, мы уже больше $2 млрд стабильно имеем товарооборот. Думаю, в этом году под силу нам [нарастить товарооборот] и [до] $2,5 [млрд]. Несмотря на разного рода катаклизмы, которые существуют как у нас, так и у вас, мы это можем сделать", - сказал белорусский лидер.

Как отметил Лукашенко, Белоруссия - "это не только, как многие понимают, страна с продвинутой аграрной политикой", это прежде всего машиностроительная страна. По словам президента, республика поставляет городу пассажирскую, коммунальную технику, лифты и готова продолжать сотрудничать в этой сфере, создавать в Петербурге совместные предприятия по различным направлениям.

"Высокоразвитая страна Россия, мы там уже можем осуществлять приличную локализацию. Хотя, наш продукт белорусский всегда наполовину российский - от металла и других комплектующих мы закупаем в Российской Федерации. Поэтому если мы даже организуем сборочное производство на начальном этапе у вас в Ленинграде, то оно на 50% будет российским, оно уже будет локализованным. Мы готовы дальше это продолжать, тем более у вас такие компетенции солидные в Ленинграде, в Ленинградской области", - сообщил глава республики.