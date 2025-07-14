Росатом модернизировал завод низкообогащенного урана в Зеленогорске

Масштабные работы по установке современных газовых центрифуг продолжались шесть лет, сообщили в департаменте коммуникаций АО "ТВЭЛ"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Топливный дивизион ГК "Росатом", АО "ТВЭЛ", завершил модернизацию основного оборудования по производству низкообогащенного урана на заводе в Зеленогорске Красноярского края. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций АО "ТВЭЛ".

"На электрохимическом заводе (АО "ПО ЭХЗ", предприятие топливного дивизиона в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) завершилась модернизация основного оборудования в цехе по обогащению урана. Масштабные работы по установке современных газовых центрифуг поколения 9+ продолжались шесть лет", - отметили в департаменте.

Электрохимический завод в Зеленогорске производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов.

Большая часть пусковых очередей при модернизации введена в эксплуатацию с опережением сроков. Проект реализован в рамках программы модернизации разделительного оборудования в топливном дивизионе Росатома с поэтапной заменой газовых центрифуг предыдущих поколений.

"Символично, что значимая историческая веха по модернизации основного оборудования достигнута в год восьмидесятилетия атомной отрасли. Техническое перевооружение нашего предприятия - это существенный задел для успешной реализации производственной программы топливного дивизиона Росатома в последующие годы, в том числе для обеспечения ядерным топливом новых атомных энергоблоков российского дизайна в стране и за рубежом", - отметил генеральный директор завода Сергей Филимонов.

О компании

Топливный дивизион госкорпорации "Росатом" (управляющая компания - АО "ТВЭЛ") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, научно-исследовательские и конструкторские организации.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики в России в перспективе 18 лет предполагает строительство 11 больших и малых электростанций, при этом доля атомной генерации должна увеличится с 18,9% до 24%.