ЦБ определил перспективы регулирования рынка первичных размещений акций

При этом в Банке России подчеркнули, что компаниям также требуется раскрывать информацию о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России после публичного обсуждения своих инициатив определил перспективы регулирования рынка первичных размещений акций. Об этом говорится в документах регулятора.

Так, по данным ЦБ, первая часть изменений направлена на адаптацию раскрываемой эмитентами информации под нужды инвесторов. "Резюме проспекта ценных бумаг будет трансформировано в краткий и понятный документ, где отражены финансовые показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии развития компании, информация о дивидендной политике и другие ключевые сведения. А в сам проспект ценных бумаг необходимо будет включить прогнозные показатели на ближайший год", - отмечает регулятор.

При этом в ЦБ подчеркнули, что компаниям также требуется раскрывать информацию - о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей, наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами, а также о применяемых механизмах стабилизации цены на акции для снижения их волатильности после IPO.

"В планах регулятора установить новое условие листинга. При выходе на IPO эмитенту надлежит представить не менее двух независимых аналитических отчетов c оценкой справедливой стоимости компании. Готовить их могут профучастники или аудиторские организации на финансовом рынке. В своих отчетах они должны отразить всю существенную информацию о компании: действующее положение на рынке и результаты деятельности, перспективы и прогнозы развития, возможные риски. При этом им следует обосновать методику своей оценки. В итоге розничные инвесторы получат доступ к качественной аналитике для принятия взвешенных решений", - подчеркивается в документах.

Также, для компаний третьего эшелона дополнительной гарантией достоверности информации и качества подготовки эмиссионной документации станут привлеченные организации, оказывающие услуги по подготовке проспекта ценных бумаг и (или) организации размещения, добавил регулятор.

Все изменения планируется подготовить до конца 2025 года.