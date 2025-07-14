В Подмосковье запустят производство реагентов для проведения генетических исследований

Отмечается, что компания "Алурон" планирует выпускать реагенты на основе отечественных разработок в рамках контрактного производства, в последующем планируется разработка и производство собственной продукции

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Импортозамещающее производство реагентов для проведения генетических исследований запустят в Подмосковье в конце 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания "Алурон" уже инвестировала в запуск своего предприятия 250 млн рублей. На высокотехнологичном производстве будет создано 20 рабочих мест. Компания работает в стратегической сфере фармацевтики и медицинских изделий. На самом предприятии планируется организовать производство реагентов для проведения медицинских исследований в сфере генетики для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также для скрининга будущих родителей при подготовке к беременности. Компания уже запустила процесс сертификации производства реагентики как медицинских изделий и готовится к запуску производства в конце 2025 года", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что компания планирует выпускать реагенты на основе отечественных разработок в рамках контрактного производства, в последующем планируется разработка и производство собственной продукции.