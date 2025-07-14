РЖД рассказали о возможных изменениях тарифов на перевозку ряда грузов

Также в холдинге сообщили о возможной корректировке тарифов на перевозки контейнеров

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) рассказали о проработке тарифных изменений на перевозку ряда грузов. Холдинг планирует поэтапное сближение тарифов на перевозку металлургических грузов разных тарифных классов и корректировку тарифов на контейнерные перевозки, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

Ранее сегодня "Коммерсант" писал, что РЖД планирует провести масштабные изменения в структуре тарифов. Так, запланировано сближение тарифов на металлургическое сырье и металлопродукцию, при котором сырье будет возить дороже, а готовые изделия - дешевле, а также возможен подъем тарифов на контейнеры на 15% и на порожний пробег на 5% в 2026 году и 5% в 2027 году.

"По поручению Минэкономразвития РЖД совместно с металлургическими компаниями проведена комплексная работа по поэтапному сближению тарифов на перевозку металлургических грузов разных тарифных классов. Оно направлено, прежде всего, на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сегменте перевозок готовой металлургической продукции 3 тарифного класса и рост экономической эффективности перевозок сырьевых грузов (железной руды, кокса, коксующегося угля) 1 тарифного класса", - говорится в сообщении РЖД.

Как отметили в холдинге, повышение тарифа на перевозку сырья с одновременным снижением стоимости перевозки готовой продукции позволит сбалансировать тарифы, а также оптимизировать цепочки поставок и в конечном итоге увеличить объемы перевозок по железной дороге. "В проработке решения участвуют ключевые производители, которые заинтересованы в реализации этой инициативы", - добавили там.

Одновременно с этим РЖД прорабатывают альтернативные сценарии сближения тарифов, в том числе предусматривающие исключение из периметра тарифного маневра коксующегося угля. Как уточнили в РЖД, представители металлургических компаний предлагают начать реализацию тарифного маневра не ранее 2028 года.

Тарифы на перевозки контейнеров

Также в РЖД рассказали о возможной корректировке тарифов на перевозки контейнеров. "Целью корректировки тарифов в сегменте контейнерных перевозок является повышение гибкости и оперативности реагирования на изменение конъюнктуры контейнерного рынка, включая альтернативные виды транспорта. Для компании важно повысить эффективность принятия тарифных решений в рамках реализации гибкой ценовой политики за счет расширения границ тарифного коридора от -50 до +15% к базовому тарифу. Для этого дополнительно потребуется упростить действующие правила принятия решений в рамках тарифного коридора", - рассказали там. Итогом должно стать привлечение дополнительных объемов грузов на железную дорогу, прежде всего с автомобильного транспорта. Данный механизм предлагается внедрить в 2027 г.

В РЖД добавили, что произошедшие структурные изменения на рынке транспортных услуг в отношении перевозок порожних вагонов не отразились в тарифной системе. Тарифы на порожний пробег ниже экономически обоснованного уровня, а доходы РЖД от таких перевозок покрывают менее 60% затрат. Как отмечают в РЖД, заниженные тарифы снижают экономический потенциал железнодорожного транспорта, вызывают избыточный парк вагонов и отсутствие стимулов к эффективному управлению вагонным парком. В этих условиях правительством РФ было принято решение с 1 января 2025 года проиндексировать тарифы на 10%, однако это решение не отразилось на экономике грузоотправителей, что подтверждается снижением ставок оперирования универсального подвижного состава. "Экономическая справедливость данного решения также подтверждается многими экспертами в сфере рынка транспортных услуг", - добавили в холдинге.

При этом в РЖД отметили, что обсуждались возможные дополнительные корректировки тарифов на порожний пробег универсальных вагонов. Это потребует дополнительных оценок чувствительности экономики перевозки отдельных грузов к изменению тарифа на порожний пробег.

"В рамках совместных совещаний на площадке Минэкономразвития России проанализированы тарифы на перевозку всех грузов прейскуранта № 10-01 на предмет их экономической актуальности. По остальным грузам с учетом позиции профильных ведомств было решено, что в текущих экономических реалиях дополнительная корректировка тарифов преждевременна", - сказали в холдинге. Что касается лесных грузов, учитывая отрицательный финансовый результат для РЖД от их перевозок, обсуждение тарифных условий продолжится в 2026 году.