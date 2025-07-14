Иск мэрии Красноярска на 500 млн рублей передадут в арбитраж Москвы

Арбитражный суд Красноярского края завершил рассмотрение соответствующего иска

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края завершил рассмотрение иска департамента городского хозяйства администрации Красноярска о взыскании более 500 млн рублей субсидии с Центрального проектно-технологического института. Дело передадут по подсудности в арбитраж Москвы, говорится в картотеке арбитражных дел.

В мае департамент мэрии обратился в арбитражный суд Красноярского края с иском о взыскании 549,6 млн рублей субсидии и 4,7 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами.

"Судебное заседание по делу завершено. Передать по подсудности", - указано в картотеке по итогам заседания суда в понедельник, 14 июля. Как пояснили ТАСС в аппарате краевого арбитража, дело будет передано в Арбитражный суд Москвы по месту регистрации ответчика.

Ранее суд сообщал, что по данным департамента в рамках федерального проекта "Чистый воздух" в Красноярском крае реализуется госпрограмма "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов", предполагающая в том числе предоставление субсидий "юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с переводом частных домовладений на территории г. Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления".

В декабре 2023 года между департаментом и институтом было заключено соглашение о предоставлении соответствующей субсидии из бюджета муниципалитета для перевода в срок до декабря 2024 года 1 115 частных домовладений с печного или угольного отопления на автоматизированные твердотопливные котлы. Но, по мнению истца, 37,3 млн рублей из субсидии были потрачены на нецелевые расходы - зарплаты и командировки сотрудников ответчика, аренду оргтехники. Также отсутствовала документация по монтажу котлов, а в 292 домах оборудование было установлено некачественно. Иск был принят к производству, предварительные слушания начались 24 июня.

О проекте "Чистый воздух"

Частный сектор с печным отоплением наряду с автомобильным транспортом, промышленными предприятиями, угольной генерацией относится к основным источникам загрязнения воздуха в Красноярске.

Федеральный проект "Чистый воздух" проводится в России с 2019 года. На начальном этапе в него вошли 12 городов - промышленных центров с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В этих городах действуют комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, а совокупный объем опасных выбросов по итогам 2024 года здесь уменьшился в среднем на 20,2%.