Маск: ИИ станет умнее всех людей

Это может произойти уже через пять лет, отметил Илон Маск

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) по своим способностям уже превосходит большинство людей, а через пять лет обгонит все человечество.

"ИИ уже сейчас намного умнее большинства людей, но пока не умнее всех людей во всех вопросах. <...> Однако он станет таким", - написал Маск в Х. По его предположениям, это произойдет примерно через пять лет.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что принадлежащая Маску аэрокосмическая компания SpaceX инвестирует $2 млрд в стартап xAI, основанный им в апреле 2023 года.