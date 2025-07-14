ГД рассмотрит нормы об обратном выкупе активов иностранными инвесторами 22 июля

Соответствующий блок поправок закрепляет в законе об иностранных инвестициях новую статью 20.1, устанавливающую порядок отказа от исполнения условий обратного выкупа акций или долей в случае их отчуждения в пользу российских лиц в 2022 году

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила поправки в законодательство, касающиеся обратного выкупа российских активов иностранными инвесторами, они будут рассмотрены во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 22 июля. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

По его словам, соответствующий блок поправок закрепляет в законе об иностранных инвестициях новую статью 20.1, устанавливающую порядок отказа от исполнения условий обратного выкупа акций или долей в случае их отчуждения в пользу российских лиц в 2022 году. "Российский приобретатель вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области с требованием признать опцион недействительным при наличии совокупности условий: продавец связан с недружественной юрисдикцией; сделка была совершена в период с 22 февраля по 31 декабря 2022 года без разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций; цена продажи существенно отклонялась в сторону понижения от рыночной; с момента отчуждения прошло не менее трех лет; организация входит в сферу санитарно-эпидемиологического контроля и надлежащим образом исполняет свои обязательства перед работниками и кредиторами", - рассказал он.

Суд также вправе рассматривать доказательства недобросовестного поведения прежнего собственника - например, попыток воспрепятствовать управлению активом или сокрытия информации, - и в этом случае уменьшить размер компенсации либо отказать в ее выплате, указал депутат. "Новая норма направлена на предотвращение возврата контроля за стратегически значимыми активами через формальные юридические конструкции", - отметил Гаврилов.

Среди положений законопроекта особое внимание уделено урегулированию правовых последствий сделок, заключенных в период массового ухода иностранных инвесторов с российского рынка в 2022 году, добавил парламентарий. "В ряде таких случаев активы формально переходили в собственность российских структур, однако в условиях сделки предусматривалось право обратного выкупа - как правило, по фиксированной цене и в течение определенного срока. Такие конструкции фактически позволяли прежнему владельцу сохранить рычаги контроля и возможность возврата. Законопроект устанавливает право нового собственника отказаться от исполнения подобного обязательства, если продавец связан с недружественной юрисдикцией, а условия сделки свидетельствуют о ее формальной или экономической неравноценности. Тем самым устраняется неопределенность правового статуса активов, перешедших в российскую собственность с отложенными обязательствами по их возврату, и закрепляется приоритет внутренней юрисдикции в регулировании таких отношений", - указал депутат.

Для отказа от исполнения обратного выкупа российский владелец должен направить уведомление и предложить денежную компенсацию, учитывающую инвестиции, произведенные после заключения сделки. "При наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности прежнего собственника - таких, как блокировка корпоративного управления или ограничение финансовых потоков - размер компенсации может быть снижен. В отдельных случаях уполномоченный орган вправе запретить исполнение опциона, если сохранение актива в национальной юрисдикции необходимо для стабильности отрасли или региона", - отметил Гаврилов.

Критерии отнесения к ЭЗО

Одновременно законопроект конкретизирует формальные критерии отнесения организаций к числу экономически значимых (ЭЗО): это позволяет при установлении факта сохранения контроля за иностранными структурами через цепочку номинальных владельцев инициировать судебное разбирательство, сообщил депутат. "Арбитражный суд в таком случае вправе учредить российское юридическое лицо и передать ему акции, обеспечив фактическое управление активом изнутри страны. Для конечных бенефициаров устанавливается обязанность в установленный срок вывести активы из иностранного владения и зарегистрировать их на российские компании напрямую", - указал он.

Документ направлен на предотвращение возврата стратегически значимых активов под контроль иностранных структур, а также на обеспечение их устойчивого функционирования в национальной юрисдикции, считает Гаврилов.