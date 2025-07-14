Депутат Авксентьева призвала сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими

Авиакомпании уходят от ответственности, поскольку отказывают в выплатах даже при очевидной своей вине, рассчитывая на то, что граждане не станут отстаивать свои права в суде, отметила она

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Замруководителя думской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутата, компенсации за задержку авиарейсов выплачиваются только по заявлению пассажиров, процедура получения выплат излишне забюрократизирована и затянута, а сам размер компенсации зачастую невелик. В результате подавляющее большинство пассажиров, имеющих право на компенсации, выплаты не получают, добавила она.

"В этой связи считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний. Такой подход позволит авиаперевозчику автоматически выплачивать компенсацию без необходимости подачи отдельного заявления со стороны пострадавшего пассажира. Это устранит бюрократические барьеры и обеспечит своевременное получение средств гражданами в полном объеме", - указано в документе.

Авксентьева отметила, что авиакомпании уходят от ответственности, поскольку отказывают в выплатах даже при очевидной своей вине, рассчитывая на то, что граждане не станут отстаивать свои права в суде.