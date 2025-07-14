В Нижегородской области запустили беспилотных аэрокурьеров

В течение получаса они доставляют заказ до постамата

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В Нижегородской области в рамках экспериментального правового режима началась апробация беспилотников в качестве аэрокурьеров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В течение получаса они доставляют заказ до постамата. Забрать доставленный товар покупатель может при наборе шестизначного кода, указанного в направленном ему оповещении на телефон, указали в МЭР.

"Много обсуждений, что пешеходные маршруты перегружены, что участников движения все больше, все чаще звучат вопросы безопасности. Считаем начало апробации технологий по доставке, которые используют воздушное пространство, одним из наиболее оптимальных решений. В рамках эксперимента в Нижегородской области, который уже показывает хорошие результаты, прорабатывается вопрос расширения территории тестирования технологий, а также оптимизации процедур допуска беспилотных авиационных систем", - отметил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин, слова которого приводятся в сообщении.

Эксперимент по применению беспилотных авиационных систем (БАС) для воздушных перевозок, выполнения авиационных работ на всей территории региона, а также для проведения технологических испытаний на аэродроме Кстово-Восточный реализуется в Нижегородской области с ноября 2024 года. Его оператор - АНО "Горький тех", в реализации эксперимента участвуют 27 компаний, предусмотрен упрощенный порядок присоединения к нему.

В начале этого года в регионе уже протестированы беспилотники в качестве медицинского курьера для доставки анализов и медикаментов. Весной успешно проведены демонстрационные полеты в соответствии со сценарием применения БАС на площадке технологических испытаний, в рамках которых протестированы технические возможности беспилотников - вертолетного типа с максимальной взлетной массой 380 кг, сельскохозяйственных дронов, а также систем, предназначенных для мониторинга и аэрофотосъемки.

"Минэкономразвития России отмечает рост востребованности механизма экспериментальных правовых режимов и продолжает работу по созданию возможностей применения беспилотников в рамках ЭПР, расширяя географию их использования. Данная задача также обозначена президентом и является одной из приоритетных для развития отрасли", - подчеркнул Волошин, добавив, что уже сейчас БАС используются для различных целей в 24 регионах.