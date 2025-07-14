На МС-21 протестировали работу российской бортовой радиоэлектроники

Самолет провел в воздухе 3,5 часа, по результатам полета работу систем оценили положительно, отметили в Объединенной авиастроительной корпорации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Самолет МС-21 с российскими системами и агрегатами совершил полет, в ходе которого тестировалась работа бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

Самолет провел в воздухе 3,5 часа. "По результатам полета работа систем оценена положительно", - отмечается в сообщении.

В летных испытаниях по программе импортозамещения участвуют два опытных самолета МС-21. Первый самолет получил российский комплекс БРЭО, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы, шасси.

Второй самолет готовится к началу наземных сертификационных испытаний в Иркутске. Иностранные системы и компоненты, начиная от комплексной системы управления и системы электроснабжения, заканчивая датчиками уровня топлива и подшипниками заменены отечественными. Сейчас продолжается работа по улучшению характеристик импортозамещенных систем.