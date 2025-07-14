Max начала тестировать каналы

Пользователи уже могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, уточнили в пресс-службе мессенджера

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Тестирование возможности создания каналов началось в отечественной цифровой платформе Max. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

"Max начал тестирование каналов", - рассказали в пресс-службе.

Пользователи платформы уже могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. Планируется, что в ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления, отметили в пресс-службе.