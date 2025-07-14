Haber 7: в Турции ограничили доступ к иностранным провайдерам eSIM

eSIM - цифровая или встроенная SIM-карта, которой пользуются туристы

CТАМБУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Турецкое управление информационно-коммуникационных технологий (BTK) ограничило доступ в стране к восьми иностранным провайдерам электронных sim-карт (eSIM). Об этом сообщает портал Haber 7 со ссылкой на решение регулятора от 10 июля.

Среди сервисов, доступ к которым ограничен - Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim, BNESIM. При этом местные компании, предоставляющие аналогичные услуги (T rk Telekom, Turkcell, Vodafone), продолжают свою деятельность, говорится в сообщении.

Как убедился корр. ТАСС, сайты перечисленных в сообщении зарубежных сервисов открываются, некоторые с использованием VPN, ряд без него.

eSIM - цифровая или встроенная SIM-карта, популярна у туристов.