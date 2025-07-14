На Урале к началу 2027 года появится фабрика по производству СВЧ-чипов

Вывод выпуска продукции на полную мощность планируют к 2030 году, сообщил гендиректор АО "Корпорация развития Среднего Урала" Андрей Мисюра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Фабрика по производству высокотехнологичных СВЧ-чипов появится в Екатеринбурге к 2027 году и выведет производство на полную мощность к 2030 году. Об этом на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС заявил генеральный директор АО "Корпорация развития Среднего Урала" Андрей Мисюра.

Ранее новые высокотехнологичные СВЧ-чипы, которые будут применяться в спутниковой связи, беспилотных системах и телекоммуникационном оборудовании, были представлены на международной промышленной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге.

"Это очень серьезный федеральный проект, он решает задачи по технологическому лидерству нашего государства. <…> Мы планируем начать строить фабрику уже с этого года, сейчас готовится проектная документация, построить планируем за следующий год, ввести в эксплуатацию - в начале 2027 года. Выпуск первой продукции планируется к концу 2027 года. Выход на полную мощность - 2030 год", - сказал Мисюра.

О поддержке проекта уже заявили представители Минпромторга России и правительства РФ. "Проект большой, объем инвестиций составляет порядка 13 млрд рублей", - отметил Мисюра.