"Финуслуги": средняя ставка по трехмесячным вкладам в банках РФ упала ниже 18%

По полугодовым вкладам средняя ставка в крупнейших банках уже опустилась до 17,25%, а по годовым - до 16,24%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в топ-20 российских банках упала до 17,93%. В последний раз на таком уровне она была в начале октября 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

Как следует из данных площадки, это самая выгодная средняя ставка по так называемым коротким вкладам.

По полугодовым вкладам средняя ставка в крупнейших банках уже опустилась до 17,25%, а по годовым - до 16,24%.

Таким образом, с момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке больше всего снизилась доходность годовых вкладов: средняя ставка по ним упала на 2,27 п. п., по полугодовым - на 1,94 п. п., по трехмесячным - на 1,65 п.п. Согласно данным "Финуслуг", доходность вкладов снизилась во всех банках из топ-20.

Исследование маркетплейса основаны на индексе вкладов, рассчитываемого "Финуслугами" по депозитным продуктам в топ-20 банков по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тыс. рублей без специальных условий на три, шесть и двенадцать месяцев.