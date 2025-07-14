Комитет ГД одобрил законопроект о налоговых льготах производителям беспилотников

Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов: он предполагает введение налоговых льгот для производителей, а именно - применение нулевой ставки НДС при их продаже. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов - членов "Единой России".

Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг, поскольку для более тяжелых платформ обнуленная ставка НДС уже применяется . Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы.

Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных на территории Евразийского экономического союза и освободить от данного налога двигатели, запасные частей и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов.

Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года, что позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости ее пролонгации, заявлял ранее секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. По его словам, документ подготовлен в развитие мер, принятых в целях создания условий для стимулирования производства различных типов отечественных беспилотных авиационных систем, в том числе в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".