"Аэрофлот" разрешил пассажирам перевозить в салоне два контейнера с питомцами

По правилам авиакомпании, вес переноски, которая размещается под сидением, не должен превышать 8 кг.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила пассажирам перевозить в салоне два контейнера с питомцами, в каждый можно поместить до трех животных. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Контейнеры можно перевозить на соседнем кресле и под сидением. Сервис доступен на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU.

По правилам авиакомпании, вес переноски, которая размещается под сидением, не должен превышать 8 кг. Контейнер для перевозки на соседнем кресле может весить не более 15 кг. Не позднее чем за 36 часов до отправления рейса можно сделать запрос на перевозку питомцев.

"Аэрофлот" внедрил услугу перевозки животного на соседнем кресле в апреле 2024 года. Авиакомпания принимает к перевозке кошек, собак, птиц, фреток, фенеков, лори и других комнатных прирученных животных, а также служебных собак кинологической службы федеральных органов исполнительной власти и собак-проводников, сопровождающих пассажиров, имеющих инвалидность по зрению.