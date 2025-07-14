В Ингушетии построят две гостиницы и форелевое хозяйство за 3 млрд рублей

Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что еще один гостиничный комплекс появится в регионе в 2030 году

МАГАС, 14 июля. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей в Ингушетии вложат в реализацию трех инвестиционных проектов, в рамках которых в регионе откроют две гостиницы и форелевое хозяйство. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"На инвестиционном совете рассмотрели и одобрили три проекта на сумму свыше 3 млрд рублей. Первым был представлен проект строительства современного 9-этажного гостиничного комплекса в Магасе с объемом инвестиций более 2 млрд рублей. Планируемый срок завершения - 2028 год, гостиница категории "Пять звезд" на 200 номеров предложит конференц-зал, ресторан на 140 мест, СПА-центр и парковку на 60 машино-мест", - написал Калиматов.

По словам главы региона, еще один гостиничный комплекс появится в регионе в 2030 году. Четырехзвездочный отель за почти 1 млрд рублей будет включать в себя бизнес-центр и выставочный центр и станет первым масштабным деловым центром в республике, ориентированным на специалистов, работающих удаленно.

"Сейчас в Ингушетии всего 11 гостиниц и они всегда заполнены, что говорит о высоком спросе на качественный сервис и создает отличные возможности для инвесторов. Третий проект - строительство товарно-форелевого хозяйства с объемом инвестиций в 108 млн рублей и сроком реализации с 2025 по 2032 год. Производственный комплекс разместится в сельских поселениях Гамурзиево и Армхи, обеспечив 41 рабочее место", - отметил глава региона, добавив, что в рамках инвестсовета рекомендовал инвесторам рассмотреть возможность строительства детских развлекательных центров, поскольку в регионе их не хватает с учетом высокого уровня рождаемости.

Ранее Калиматов сообщал ТАСС, что в инвестиционном портфеле Ингушетии около 40 проектов.